Politiet efterforsker mistænkeligt dødsfald i Sæby

Politiet efterforsker et mistænkeligt dødsfald i Sæby

'Nordjyllands politi er tilstede i Sæby, hvor vi efterforsker et mistænkeligt dødsfald.'

Sådan skriver Nordjyllands Politi tirsdag aften på twitter.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er tale om et pænere kvarter i Sæby, hvor der typisk holder BMW, Audi eller andre dyrere køretøjer i indkørslerne.

Udrykning klokken 17

Naboer fortæller til Ekstra Bladet, at de begyndte at høre udrykning ved 17-tiden, og at det var voldsomt. Politiet har været tilstede lige siden.

Naboerne fortæller også, at der bor en ældre mand i huset, og at han bor alene.

Politiet har spærret stedet af, og der står to betjente foran adressen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Carsten Strazek, politikommissær, men han ønsker heller ikke andet end at bekræfte, at politiet er tilstede på en adresse i Sæby.

Politiet bemærker på twitter, at de først kommer med nyt onsdag klokken ni.

Opdateres