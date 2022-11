Politiet efterforsker mistænkeligt forhold

Politiet er til stede i et område i Gråsten, hvor de efterforsker et mistænkeligt forhold

Onsdag formiddag er Syd- og Sønderjyllands Politi til stede i Gråsten, hvor de 'efterforsker et mistænkeligt forhold'.

De er blandt andet i gang med at foretage søgninger med hunde, ligesom de sikrer spor i området.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Ifølge JydskeVestkysten er det Gråsten Havn, der er centrum for efterforskningen. Her skal et stykke vej være spærret fra lyskrydset på Kongevej og ned ad Toldbodgade mod havnen.

Politiet oplyser, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, og at der er ro i området.

Dog kommer de til at være til stede nogle timer endnu, lyder det i opslaget på Twitter, hvor de tilføjer, at de ikke har yderligere oplysninger for nuværende.

Ekstra Bladet følger sagen ...