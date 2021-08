Politiet efterforsker mulige hatecrimes under priden

Politiet foreløbig modtaget to anmeldelser om vold under WorldPride, der hylder mangfoldigheden og i går blev fejret med en kæmpe parade.

Dertil kommer to anmeldelser om overtrædelse af den såkaldte ordensbekendtgørelse.

Det fortæller den centrale vagtleder ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- De to, der efterforskes som overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, er ikke som sådan vold, men muligvis noget skubberi og ord, siger han.

De anmeldte voldsepisoder omhandler vold udøvet af udefrakommende mod deltagere i Priden.

Politiet kan ikke afvise, at der kommer flere anmeldelser, og har i skrivende stund travlt med at få overblik over gårsdagens og nattens begivenheder i forbindelse med den farverige folkefest.

Det har derfor endnu ikke været muligt at få oplyst, hvor lovovertrædelserne skal have fundet sted.

Ekstra Bladet følger sagen.

Ikke overraskende var der stadig spor efter den farverige folkefest i gaderne søndag morgen. Overalt på Rådhuspladsen i København flød det med tomme krus, rester af take-away og andet skrald.