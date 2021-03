Politiet efterforsker overfald

En større gruppering kan have overfaldet en eller to personer på Helsinge Station. Politiet efterforsker lige nu sagen

Nordsjællands Politi har haft spærret af på Helsinge Station, efter der lørdag klokken 16 kom en anmeldelse om et større slagsmål.

- Den første anmeldelse går på, at to personer er set gå ind på stationen, og at en større gruppering følger efter, siger Jakob Tofte, vagtchef.

Politiet arbejder ud fra en tese om, at en eller to personer er blevet overfaldet af grupperingen.

- Vi har konstateret, at der er sket et eller andet. Der er smårester af blod inde på stationen, siger vagtchefen.

Politiet meddeler omkring klokken 19, at de har fundet en person, som er blevet overfaldet. Manden ønsker ikke at tale med politiet, men efterforskningen fortsætter. Vedkommende har synlige skader, som dog ikke er alvorlige.

- Vi har vidner og overvågning. Og vi efterforsker sagen som en voldssag, siger Jakob Tofte.

Han fortæller videre, at politiet formentlig har fat i nogle fra den større gruppering, som i forvejen er kendt af politiet.

Vi har ikke nogen anholdte. Vi har truffet nogle personer i området, og hvis vi skal have fat i dem igen, kan vi også det, siger vagtchefen.