Politiet efterforsker seksuelt overgreb

Ordensmagten efterlyser en mand, efter en kvinde søndag morgen i Aarhus blev udsat for et seksuelt overgreb

Østjyllands Politi afspærrede søndag området omkring Botanisk Have i Aarhus, da de efterforsker et seksuelt overgreb, oplyser politikredsen på Twitter.

Overgrebet fandt sted søndag morgen, hvor politiet klokken 05.38 fik en anmeldelse fra en kvinde.

- Jeg kan bekræfte, der er foregået et seksuelt overgreb mod en 25-årig kvinde, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau til Ekstra Bladet.

Politiet fortæller, at det tidligere har været ude i området med hunde for at sikre spor, hvilket er typisk, når de får anmeldelser af ovennævnte karakter.

Politiet har i den forbindelse sendt en efterlysning ud på Twitter, hvor de leder efter en mand på ca. 25 år, etnisk dansk, omkring 190 cm. høj og almindelig af bygning.

Manden var iført mørkt tøj og kasket eller hue.

- Er der mennesker, der har været omkring Botanisk Have på gerningstidspunktet, hører vi gerne fra dem, siger Flemming Lau.

Politiet kan kontaktes på 114, såfremt man ligger inde med oplysninger, der kan få politiet på sporet af gerningsmanden.