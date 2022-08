Politiet efterlyser 12-årige Eliza

Politiet går nu ud og efterlyser 12-årige Eliza, der forlod sit hjem klokken 18 fredag i Valby.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Overfor Ekstra Bladet uddyber vagtchef Dyre Sønnichsen, hvorfor politiet har valgt at efterlyse den 12 årige pige.

- Hun har været til fester i byen omkring Fælledparken i løbet af natten. Hun skulle angiveligt være gået med nogle veninder, som vi p.t. ikke ved, hvem er.

Hun er ikke set siden.

Politiet oplyser klokken 07.06, at de er ude hos Elizas mor for at spore sig ind på, hvem de her veninder er.

Ifølge vagtchefen formoder de ikke, der er sket noget kriminelt.

- Vores hypotese er, at hun er gået med de her veninder og faldet i søvn på sofaen, men vi udelukker ikke noget, siger Dyre Sønnichsen.

Politiet beskriver 12-årige Eliza som 155 cm høj, langt mørkt hår, iført sort tracksuit og brune sko.

Har du set, eller har du oplysninger omkring Eliza, så kontakt politiet på 114.