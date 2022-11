Politiet efterlyser 62-årig mand

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde en 62-årig mand, der er meldt savnet af sin familie

Midt- og Vestjyllands Politi har natten igennem ledt efter 62-årige Jens-Ole, der er meldt savnet af sin familie.

Nu beder de offentligheden om hjælp.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Jens-Ole beskrives som 170-180 centimeter høj og kraftig af bygning. Han bærer briller og er iført mørkeblå termojakke, mørkeblå lærredsbykser og sorte sko fra Ecco.

Desuden bærer han formentlig en sort læderkasket.

Politiet har natten til mandag og mandag morgen ledt efter manden med blandt andet drone og hunde. De oplyser, at det er sandsynligt, at han befinder sig i et sommerhusområde ved Truust/Fårvang.

Har du oplysninger om Jens-Oles færden, opfordrer politiet til, at du kontakter dem på 114.