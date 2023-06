Politiet efterlyser diamant-røvere

Politiet er talstærkt til stede hos diamanthandlen Kære Ven i København, som er blevet udsat for røveri

Torsdag blev der begået et røver i juvelerforretning i København. Nu deler politiet billeder af de formodede gerningsmænd

Et groft røveri fandt torsdag sted i juvelerforretning i Store Kongensgade i København, og nu efterlyser Københavns Politi to formodede gerningsmænd som led i efterforskningen.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet offentliggør samtidig billeder af de to mænd, som er mistænkt for at stå bag.

Politiets efterforskning har vist, at de to mistænkte efter røveriet forlod butikken omkring kl. 12.30 og gik mod Marmorkirken metrostation. Her tog de metroen videre til Enghave Plads på Vesterbro, hvor de stod af.

- Vi håber, at nogen genkender de mistænkte eller har set deres færden i går. Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi håber, at der er borgere, som kan hjælpe os med at finde frem til dem.

- Hvis man ser de to mænd, skal man kontakte politiet hurtigst muligt på telefon 1-1-4, siger politikommissær Robert Jensen fra Københavns Politi.