Politiet efterlyser formodede indbrudstyve

Sydøstjyllands Politi efterlyser to mænd, som mistænkes for at have begået flere indbrud i Horsens-området

Sydøstjyllands Politi efterlyser lige nu to mænd, som mistænkes for at have begået et indbrud i en privat bolig i Horsens i forrige uge.

De to mænd mistænkes også for at stå bag andre indbrud begået i Horsens-området i den seneste tid.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overvågningsbilleder viser de to mænd i færd med at entrere en bolig.

'Mændene kan opholde sig andre steder end i Horsens-området, og der kan være tale om tilrejsende, som bor i et sommerhusområde eller på en campingplads', skriver politiet.

De to efterlyste personer. Foto: Sydøstjyllands Politi.

Hvis man kan genkende de to mænd og har oplysninger i sagen bedes man kontakte politiet via telefonnummer 114.