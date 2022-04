Politiet efterlyser formodet gerningsmand til drabsforsøg

Politiet beder offentligheden om hjælp til at identificere en mandlig cyklist på Frederiksberg

En mandlig cyklist, der mistænkes for et drabsforsøg 9. januar klokken 13.02 i butikken 'Bagels' på Falkoner Allé på Frederiksberg, efterlyses nu med billede og video.

Ved drabsforsøget blev en 47-årig mand ramt af flere skud, og var efterfølgende i kritisk tilstand.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Sammen med pressemeddelelsen offentliggør politiet en video, som de håber, kan være med til at hjælpe med at identificere manden.

- Vores efterforskning peger på, at manden på videoen kan være gerningsmanden, og derfor beder vi nu borgerne om hjælp, så vi kan finde frem til ham. Vi håber, at der sidder nogle derude, der kan genkende ham eller den Batavus-cykel, han cykler på, for den leder vi også efter, siger politikommissær Bo Jensen fra Københavns Politi.

Den formodede gerningsmand cyklede på en cykel af mærket Batavus, og ligner meget cyklen på billedet:

Kan du genkende personen, cyklen eller har du andre oplysninger i sagen, så kan Københavns Politi kontaktes på telefon 114.

