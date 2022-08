Politiet efterlyser formodet gerningsmand

I forbindelse med et knivstikkeri på Vesterbro i København i slutningen af juni efterlyser politiet nu en af de formodede gerningsmænd.

Det skriver Københavns Politi.

Det drejer sig om den 34-årige Sahin Celal Gülfirat, som politiet ønsker at få fat på.

'Vores mistænkte ved godt, at vi leder efter ham, og derfor opfordrede vi ham til at melde sig selv. Det har han ikke gjort, og derfor rækker vi nu ud til borgerne, så vi forhåbentligt kan få oplysninger om, hvor han færdes eller opholder sig,' siger politikommissær Rasmus Nielsen fra Københavns Politi.

Knivstik

22. juni blev en 29-årig mand udsat for flere knivstik i en lejlighed på Vesterbro.

Politiet har foreløbigt varetægtsfængslet to af de formodede gerningsmænd. De to er en 25-årig mand, der er sigtet for grov vold, og en 20-årig kvinde, der er sigtet for at medvirke til vold.

Manden blev onsdag varetægtsfængslet i yderligere fire uger, mens kvinden fik forlænget sin fængsling med to.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.