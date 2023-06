Politiet efterlyser formodet voldsmand: Sparkede og truede offer

Politiet har torsdag udsendt en efterlysning af 25-årige Patrick, som er formodet gerningsmand i flere grove sager.

Han er mistænkt for at have begået et voldeligt overfald i Ringsted 22. marts, hvor han skal have truet en 15-årig dreng på livet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Han skal have truet offeret med en våbenlignende genstand, ligesom han skal have sparket og trampet forurettede i hovedet.

Han er også mistænkt for at have stukket en jævnaldrende forurettet med kniv i en anden sag.

Ring 114

Den 25-årige mand beskrives som 180 cm høj, muskuløs af bygning, mørk i huden, kort, sort hår og hageskæg, og han er muligvis iført briller med farveskiftende glas.

Politikredsen har forsøgt at lokalisere manden og opfordret ham til at melde sig selv. Det er dog sket uden held, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

Hvis du har oplysninger om, hvor 25-årige Patrick befinder sig, så ring til Midt- og Vestjællands Politi på 114. Politikredsen oplyser desuden, at man ikke selv skal tage kontakt til ham.