Politiet efterlyser forsvundet 17-årig

Jennifer Hedegaard Larsen efterlod onsdag 3. august et brev til familien og forlod derefter sit hjem i Køge.

Politiet mistænker ikke, at der ligger noget kriminelt bag forsvindingen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en efterlysning.

Pigen har været savnet siden, og derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp i eftersøgningen.

Ud over brevet efterlod Jennifer Hedegaard Larsen sim-kortet til sin telefon og sørgede for at slette alle sine profiler på de sociale medier.

Politiet har en klar formodning om, at hun er forsvundet frivilligt, og der er ikke er nogen tegn på, at der skulle være sket hende noget.

Hverken politiet eller de pårørende har formået at få kontakt til Jennifer Hedegaard Larsen.

Signalement

Jennifer Hedegaard Larsen beskrives således:

Kvinde, 17 år, ca. 163 cm høj. Alm. af bygning. Skulderlangt blond/rødblondt hår. Hun kan være iført en sort hættetrøje/jakke, hvide/lyse bukser og sorte støvler. Hun medbragte mørkeblå skuldertaske med sorte stropper, flere forskellige sæt tøj og personlige ejendele.

Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

