Politiet efterlyser: Har du set Ernesto?

Opdatering klokken 18.38: Ernesto Soertellme er her til aften fundet i god behold.

Ernesto Soertellme på 69 år er savnet, og nu efterlyser Østjyllands Politi ham.

Han beskrives som 180 cm høj, krumbøjet og har gråt hår. Han er iført hue og læderfrakke og går desuden med rollator.

Politiet oplyser ikke, hvor eller hvornår Ernesto sidst er set.

Ernesto Soertellme medvirkede sidste år i TV2-dokumentaren 'Rebellen på villavejen'.

Dokumentaren handlede om Ernesto og hans hus. Her havde han samlet en tre meter høj bunke af skrald, som hans naboer var stærkt utilfredse med.

Ernesto Soertellme kaldte selv bunken af skrald for kunst og nægtede at fjerne bunken. Den endte til sidst med at blive fjernet af kommunen på grund af skadedyr. .