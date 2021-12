Politiet efterlyser Janine

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Politiet efterlyser 14-årige Janine, som sidst blev set lørdag 27. november 2021 klokken 14, hvor hun forlod sit hjem i Præstø.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Til Ekstra Bladet fortæller politiet, at hun forsvandt, mens hun var ude at sælge julekort.

Politiet vil ikke oplyse, hvorfor efterlysningen kommer så mange dage efter, hun forsvandt, ligesom de heller ikke vil oplyse, hvornår familien henvendte sig til politiet.

Janine beskrives som 165 centimeter høj, har sort hår med mange fletninger og er mørk i huden. Hun var iført hvide bukser og en hoodie.

'Der er indtil videre intet, der indikerer, at Janine har været udsat for en forbrydelse, men det er i sig selv bekymrende, at en 14 årig pige, forsvinder på den måde,' udtaler politikommissær Mads Justesen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Har man set Janine, eller har en formodning om, hvor hun befinder sig, bedes man rette henvendelse til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på 114.