Politiet efterlyser kvinde: Har været væk siden torsdag

Tirsdag eftermiddag har Østjyllands Politi udsendt en efterlysning på en kvinde, som har været væk siden torsdag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Sendte sms

Der er tale om 43-årige Freya Egilsdottir Mogensen. Hun blev sidst set torsdag aften omkring klokken 23.30, hvor hun fik fri fra sit arbejde på et plejecenter i Odder.

Ifølge politiet har hun muligvis taget et tog fra Malling fredag morgen omkring klokken 08.30.

Lørdag modtog hendes arbejdsgiver en sms fra hendes telefon, hvor hun meldte sig syg.

Privatfoto

Siden da har ingen talt med hende, og tirsdag morgen blev hun således meldt savnet.

Freya Egilsdottir Mogensen beskrives i pressemeddelelsen som 165 centimeter høj, slank af bygning med lysebrunt, skulderlangt hår. Hun bruger desuden briller.

Tirsdag eftermiddag er politiet i gang med hvad de kalder 'en større eftersøgning'. De er derfor til stede på flere adresser, som Freya Egilsdottir Mogensen kan have været på, herunder hendes bopæl i Veilgårdsparken i Malling.

Politiet understreger, at de meget gerne vil høre fra alle, der kan have oplysninger om, hvor hun befinder sig, eller som kan hjælpe med at belyse hendes færden siden torsdag aften.

I så fald kan man ringe 114.