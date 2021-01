Politiet efterlyser mand efter brand

Søndag aften er Midt- og Vestsjællands Politi gået ud med en efterlysning af en bil og dens 55-årige mandlige fører.

Det sker dagen efter, at politiet rykkede ud til en anmeldelse om en brand og et voldeligt skænderi mellem en mand og en kvinde i Vig.

'I forbindelse med mindre brand/husspektakler i Vig i går søger vi føreren, en mand midt i halvtredserne, af en ældre hvid/creme Ford Fiesta reg. nr. ZC24008, der kørte fra stedet og hvor pgl. kan have brug for hjælp. Kan befinde sig i Odsherred-området,' skriver politiet på Twitter.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Ukendt brandårsag

Branden opstod lørdag sen eftermiddag efter det førnævnte skænderi mellem den nu efterlyste mand og en kvinde. Det fortalte vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde til Ekstra Bladet lørdag.

- Det er i forbindelse med husspektakler, at vi rykkede ud, sagde Sonny Bonde.

- Den kvindelige part kørte på skadestuen, mens den mandlige part forblev på stedet, og herefter opstår der så noget brand, fortsatte han.

Søndag oplyser vagtchef Sonny Bonde, at politiet endnu ikke ved, om branden var påsat, og i så fald om den 55-årige skulle have stået bag.

- Det skal vores efterforskning klarlægge. Og derfor vil vi også gerne tale med manden, men vi kan ikke finde ham, fortæller Sonny Bonde.

- I skriver i efterlysningen på Twitter, at 'pågældende kan have brug for hjælp'. Kan du uddybe dette?

- Nej, altså det kan jeg ikke sige så meget mere om.

Undersøger brandårsag efter voldeligt skænderi mellem mand og kvinde