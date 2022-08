Politiet efterlyser mand for grov vold

En mand blev i februar udsat for grov vold på Østerbro i København, og nu beder politiet om hjælp til at finde gerningsmanden

Politiet beder offentligheden om hjælp til at identificere en formodet gerningsmand bag et overfald og forsøg på røveri.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

En 58-årig mand blev udsat for flere slag og spark af den formodede gerningsmand kort før klokken 16 den 20. februar 2022 på Østbanegade på Østerbro i København.

'Vi håber, at der er borgere, der kan genkende den mand, som vi leder efter, og vi sidder klar ved telefonerne, hvis der er nogen, der ved noget. Der er tale om et groft overfald, og det er en sag, som vi meget gerne vil have opklaret, så vi kan få gerningsmanden stillet til ansvar,' lyder det fra politikommissær Poul Hansen fra Københavns Politi i meddelelsen.





Overfaldet skete uden for supermarkedet Aldi på Østbanegade på Østerbro i København 20. februar klokken 15.55. Foto: Københavns Politi

Den 58-årige blev i forbindelse med overfaldet foran supermarkedet Aldi forsøgt frarøvet sine ejendele, oplyser politiet.

Den formodede gerningsmand er ifølge politiet 30-40 år, 180-185 centimeter høj, lys i huden og skaldet. Han var iført en en sort hættetrøje, sort jakke og sko med hvid sål.