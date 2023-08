Politiet efterlyser: Mistænkes for knivrøveri

Ordensmagten efterlyser en mand, der er mistænkt for at begå væbnet røveri i Lystrup

Fredag eftermiddag efterlyser Østjyllands Politi en mand med billede.

Han er mistænkt for at stå bag et røveri mod en kiosk på Bystævnet i Lystrup.

Tog kniv frem

Røveriet fandt sted 21 juni klokken 15.48. Her dukkede gerningsmanden op maskeret på stedet, inden han tog en kniv frem og truede personalet til at udlevere penge fra kassen.

'Efter omkring et minuts tid forlod manden stedet med nogle tusinde kroner i kontanter,' skriver politikredsen.

Da det ikke er lykkedes ordensmagten at pågribe gerningsmanden, beder man nu offentligheden om hjælp til at identificere den mistænkte, som du kan se på billederne i artiklen.

Hvide Adidas

'På gerningstidspunktet var den mistænkte mand iført en mørke/sorte bukser og trøje, sort halsedisse og en hvid T-shirt/undertrøje samt solbriller og skuldertaske. Han havde desuden hvide Adidas-sko på med klassiske sorte striber og logo på hælen,' skriver politiet.

Har man oplysninger til sagen, bedes man kontakte politiet på telefon 114.