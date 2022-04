Politiet efterlyser mistænkt gerningsmand til brutalt drabsforsøg

Politiet beder offentligheden om hjælp til at identificere en mandlig cyklist på Frederiksberg mistænkt for drabsforsøg ved højlys dag

En mandlig cyklist, der mistænkes for et drabsforsøg 9. januar klokken 13.02 i butikken Bagels på Falkoner Allé på Frederiksberg, efterlyses nu med billede og video.

Ved drabsforsøget blev en 47-årig mand ramt af flere skud og var efterfølgende i kritisk tilstand.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet efterlyser denne cyklist efter et drabsforsøg på Frederiksberg.

Sammen med pressemeddelelsen offentliggør politiet en video, som de håber kan være med til at hjælpe med at identificere manden.

- Vores efterforskning peger på, at manden på videoen kan være gerningsmanden, og derfor beder vi nu borgerne om hjælp, så vi kan finde frem til ham. Vi håber, at der sidder nogle derude, der kan genkende ham eller den Batavus-cykel, han cykler på, for den leder vi også efter, siger politikommissær Bo Jensen fra Københavns Politi.

Den formodede gerningsmand cyklede på en cykel af mærket Batavus og ligner cyklen på billedet:

Skudt i sin butik

Det 47-årige offer var ifølge Ekstra Bladets oplysninger indehaver af bagel-butikken.

Han var på arbejde om eftermiddagen søndag 9. januar, da en mørk-klædt gerningsmand trængte ind i butikken og skød ham flere gange på klos hold, inden han forsvandt igen.

Efterfølgende fik den hårdt sårede mand hjertemassage af en forbipasserende ude på fortovet foran forretningen på Falkoner Allé.

Umiddelbart efter meldte politiet ud, at offeret, der var i kritisk tilstand efter skyderiet, ikke havde banderelationer.

Politiets teknikere arbejdede på gerningsstedet efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

'Ved ingenting'

Politiinspektør Bo Jensen fortæller Ekstra Bladet, at man fortsat ikke har nogen stærk formodning om hvad motivet bag drabsforsøget måtte være:

- Den forurettede i sagen er ikke banderelateret. Med hensyn til den mistænkte ved vi ingenting.

Peger jeres efterforskning i retning af, at der er en sammenhæng mellem det her drabsforsøg og de andre skyderier, der var i hovedstadsområdet i vinters?

- Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Hvordan er offerets tilstand i dag, tre måneder senere?

- Han er fortsat alvorlig tilskadekommen, men udenfor livsfare.

Leder i efter andre gerningsmænd?

- Det er vores klare opfattelse, at den mistænkte var alene om skyderiet. Hvorvidt der så er andre involverede i forhold til eksempelvis skydevåbnet, det kan vi ikke sige noget om, afslutter Bo Jensen.

Kan du genkende personen og/eller cyklen, eller har du andre oplysninger i sagen, kan Københavns Politi kontaktes på telefon 114.

Skyderiet var en del af af en bølge af skyderier, der hærgede Storkøbenhavn over fem uger i vinter. Læs mere her.

