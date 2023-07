Politiet efterlyser mistænkt serietyv

En mand, der menes at stå bag en række indbrud, er nu efterlyst af politiet.

Ifølge efterlysningen er indbruddene sket i private boliger i Havdrup og Køge.

Politiet mener desuden, at han også har haft flere mislykkede forsøg inden for de seneste par uger.

Årsagen til, at politiet mener at vide, at der er tale om en serietyv, er, at han flere gange er blevet fanget af privates overvågningsudstyr. Det er sket både i Havdrup og Ølby-området, skriver politiet.

Det er ud fra disse billeder, at politiet formoder, at der er tale om den samme mand, der står bag flere indbrud.

Manden beskrives som:

Mand, lys i huden, 20-30 år, 170-180 cm høj, spinkel til almindelig af bygning, lyst, kort hår, og den dag iført sort hættetrøje med røde snore og rødt mærke på venstre ærme, mørke shorts og sorte sko med hvid sål.

Det er ikke lykkedes politiet at identificere ham ud fra hverken billeder eller de tekniske undersøgelser.

Kender du manden, kan Midt- og Vestsjællands Politi kontaktes på telefon 4635 1448 eller 1-1-4.