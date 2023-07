Politiet efterlyser Rema 1000-røver: Truede ekspedient med kødøkse

Københavns Politi efterlyser gerningsmanden bag et groft røveri i Rema 1000 på Finsensvej på Frederiksberg.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Røveriet fandt sted 18. juni klokken 12.37, og manden var blandt andet bevæbnet med en kødøkse, som han brugte til at true en ekspedient.

Politiet deler nu billeder fra overvågningskameraer samt en beskrivelse af manden, som de formoder står bag.

- Der er tale om et groft røveri, og vi har siden arbejdet målrettet på at finde og få stillet gerningsmanden til ansvar. Den efterforskning fortsætter, og vi håber, at der er borgere, som kan hjælpe os med at finde frem til ham, siger leder i Røverisektionen, Poul Hansen.

Hvis man genkender manden skal man kontakte politiet på telefon 114.