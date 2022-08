Politiet efterlyser rocker for knivstik

En 29-årig mand blev 22. juni udsat for flere knivstik, da to personer opsøgte ham i en lejlighed på Vesterbro. Politiet efterlyser nu den 34-årige Sahin Celal Gülfirat, som de formoder er en af gerningsmændene.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 34-årige Sahin Celal Gülfirat et toneangivende medlem i rockerklubben Satudarahs afdeling Northside. Afdelingen holder til i Rødovre, hvor politiet også var ude at ransage så sent som 11. august.

Politiet kan ikke fortælle, om ransagningen havde forbindelse til knivstikkene på Vesterbro, fordi to formodede medgerningsmænd er varetægtsfængslet i sagen for såkaldt lukkede døre.

Herfra kan man kun referere, at de to er en 25-årig mand, der er sigtet for grov vold, og en 20-årig kvinde, der er sigtet for at medvirke til vold.

Politiet ønsker heller ikke at oplyse nærmere om den formodede gerningsmands tilknytning til en bandegruppering.

Tidligere efterlyst

Politiet efterlyste første gang den 34-årige Sahin Celal Gülfirat 12. august, men det var uden navn og billede.

- Vores mistænkte ved godt, at vi leder efter ham, og derfor opfordrede vi ham til at melde sig selv. Det har han ikke gjort, og derfor rækker vi nu ud til borgerne, så vi forhåbentligt kan få oplysninger om, hvor han færdes eller opholder sig, siger politikommissær Rasmus Nielsen fra afdelingen for organiseret kriminalitet (OC) ved Københavns Politi.

Tidligere dømt

Den undslupne Satudarah-rocker er ikke ukendt med at være i politiets søgelys.

Han er tidligere dømt efter den grove voldsparagraf, hvor han fik seks måneders ubetinget fængsel. Sammen med to medgerningsmænd overfaldt de en mand i Vangede Bygade i Gentofte i København. Offeret blev slået flere gange i hovedet med knyttet hånd og sparket flere gange i hovedet og på kroppen, mens han lå ned. Manden fik blandt andet knoglebrud i venstre side af pandehulen og øjenhulen.

Overfaldet blev filmet af et overvågningskamera fra en af de nærliggende butikker, fremgår det af dommen.

Sahin Celal Gülfirat har i følge Ekstra Bladets oplysninger tidligere været medlem af rockergruppen Gremium.

