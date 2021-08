Politiet efterlyser sort bil

'Kørte du ned ad Sølvgade i Herning klokken 02.57 natten til torsdag i bilen på billedet, så vil politiet gerne tale med dig,' skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Føreren af bilen har nemlig muligvis været vidne til et knivstikkeri, hvor en 22-årig mand mistede livet. Politiet offentliggør nu billeder af den sorte Volvo-lignende bil, der kørte ned ad Sølvgade lige omkring gerningstidspunktet, i håbet om at føreren henvender sig til dem.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet har ikke umiddelbart mistanke om, at føreren er involveret i sagen. De tror derimod, at vedkommende, der kørte bilen, kan have vidnet knivstikkeriet eller andet, der kunne sætte politiet på sporet.

Afdøde ringede selv til politiet

Politiet mener, at knivstikkeriet var en del af et opgør i det kriminelle narkomiljø i Herning. Den 22-årige mand ringede selv til politiet klokken 03.00 - altså blot tre minutter efter bilen kørte forbi. Her fortalte manden, at han var blevet stukket i brystet.

Han blev efterfølgende bragt til sygehuset i Herning, men hans liv stod ikke til at redde.

