Fyns Politi modtog onsdag hele fire anmeldelser om snyd mod ældre mennesker i Odense i et tidsrum på blot tre timer.

Nu har Fyns Politi efterlyst en af potentielt flere gerningsmænd, skriver de i en pressemeddelelse.

Svindlerne har i alle sagerne ringet til ældre kvinder og udgivet sig for at være fra en sikkerhedsafdeling i deres bank.

Den falske bankmand oplyste kvinden om, at der var overførsler i gang fra hendes konto til udlandet.

For at hjælpe kvinden sender den falske medarbejder en anden medarbejder til kvindens bopæl for at tage deres hævekort i sikkerhed hos banken og bytte til et nyt dagen efter.

Da den anden påståede medarbejder ankom til kvindens bopæl under samtalen, fik han udleveret hendes hævekort og i nogle tilfælde også kontanter.

Kortene er i alle tilfælde blevet anvendt til at hæve kontanter på Fyn.

Politiet efterlyser svindler. Foto: Fyns Politi

Vil aldrig gøre det

- Der er tale om en meget udspekuleret form for bedrageri, der går hårdt ud over vores ældre borgere. Det er lykkedes en eller flere gerningspersoner at tilegne sig flere tusinde kroner, udtaler vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein i pressemeddelelsen.

- Politiet, Nets eller bankerne vil aldrig kontakte borgerne på denne måde og spørge om koder og afhente kort på bopælen. Selvom der ringes op fra et nummer, der ligner bankens rigtige nummer, skal man afbryde samtalen og eventuelt ringe tilbage til ens sædvanlige kontaktperson i banken.

Fyns Politi har delt billeder af en af de måske flere formodede gerningsmænd.

Manden er mellem 16 og 22 år gammel, er iført en sort eller mørkeblå Peak Performance-jakke, blå jeans og sorte sko.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.