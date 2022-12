Politiet efterlyser to flugtbilister

Midt- og Vestsjællands politi leder efter to flugtbilister

Onsdag flygtede to bilister fra uheldsstedet efter henholdsvis at have påkørt en cyklist og en anden bil.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den første flygtede efter at have påkørt en cyklist ved Egebjerg i Odsherred ca. kl. 11.00.

Cyklisten væltede uden større skade til følge, da han blev ramt af bilens sidespejl, der faldt af ved sammenstødet.

Politiet leder nu efter føreren af en mindre grå bil med kun et sidespejl.

I Roskilde standsede en bilist ved et fodgængerfelt på Holbækvej ca. kl. 20.30.

En bagvedkørende bilist var åbenbart uopmærksom, og uheldet var derfor uundgåeligt. Uden at høre til den påkørtes ve og vel flygtede bilisten fra stedet.

Ingen kom til skade ved sammenstødet, som politiet nu efterforsker - blandt andet ud fra en formodning om skader på flugtbilen.

I begge tilfælde af flugtbilisme kan oplysninger gives til politiet på tlf. 114.

