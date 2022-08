Politiet efterlyser to mænd for røveri

Københavns Politi efterlyser to mænd, der er mistænkt i en sag om et gaderøveri. Røveriet fandt sted 25. april på Degnestavnen i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at en 28-årig mand mandag 25. april kl. 6.20 blev passet op af to mænd på gaden.

Iført en såkaldt Guy Fawkes/Anonymous-maske og bevæbnet med en kniv truede den ene af de to mænd sig til et mindre kontantbeløb, og begge gik derefter fra stedet.



Københavns Politi har efterforsket røveriet, der fandt sted på Degnestavnen ud for nummer 33 - ikke langt fra Bispebjerg Kirkegård. Overvågningskameraer har optaget billeder af de to formodede gerningsmænd, og som led i efterforskningen deler Københavns Politi nu billederne, i håb om at borgerne kan hjælpe politiet med at finde frem til de to mistænkte.



”Vi har nogle gode billeder af de to personer, som vi mistænker for at stå bag røveriet, og vi håber selvfølgelig, at der sidder nogle derude og kan genkende dem. Skulle det være tilfældet, så hører vi meget gerne fra dem,” siger politikommissær Poul Hansen fra Københavns Politi.



Borgere, der har oplysninger om sagen, kan kontakte politiet på tlf. 1-1-4.

Person A. Foto: Københavns Politi.