Politiet efterlyser to røverimistænkte

To drenge bliver onsdag efterlyst af politiet i forbindelse med to røverier.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Drengene menes have røvet tre andre drenge den 17. januar på Nørreport Station i København. Senere samme dag skulle de have røvet to drenge på Christianshavns Torvs Station.

Ved røverierne blev ofrene frarøvet kontantbeløb, og ved det sidste røveri brugte gerningsmændene en kniv.

Politiet beskriver de to gerningsmand som følgende:

A: Cirka 175-180 centimeter høj, cirke 15–17 år, mellemøstlig af udseende, halvlangt sort hår, iført sort kasket, dunvest med hvid overdel, blå træningsbukser af mærket Adidas.



B: Cirka 170 centimeter, cirka 15–17 år, mellemøstlig af udseende, kraftig af bygning, iført blå hue af mærket North Face og blåt joggingsæt.

Har man se gerningsmændene, skal man kontakte politiet på 114.