Politiet efterlyser toprocker

I forbindelse med en sag om afpresning og trusler efterlyser politiet nu 38-årige Jimmi Walentin Andersson, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er centralt medlem i rockerklubben Satudarah.

I en pressemeddelelse oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, den 38-årige er mistænkt for i forening med andre, at have afpresset og truet en 32-årig mand fra Roskilde.

Torsdag i forgangne uge blev en 30-årig mand varetægtsfængslet i sagen, og siden det grundlovsforhør har Jimmi Wallentin Anderson været efterlyst.

Politiet har været i kontakt med hans forsvarer, og den 38-årige er ikke af egen vilje mødt op hos politiet. Derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp.

Den efterlyste mand beskrives på følgende måde:



Mand, 38 år, 190 cm høj, kraftig af bygning, blå øjne, kort rødligt hår og fuldskæg. Han kan have ændret sit skæg og sin frisure.



Tatoveringer: Kysmunde tatoveret på halsen, skrift på siden af hovedet og på hænderne.



Den 38-årige er tilmeldt en adresse i Køge, og politiet har forsøgt at træffe ham på de kendte opholdsadresser uden held. Han formodes at opholde sig på Sjælland, og formentlig i det storkøbenhavnske område.



Ring til politiet på tlf. 114 eller direkte til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448, hvis du har oplysninger om, hvor den 38-årige opholder sig.

