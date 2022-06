Politiet efterlyser ung mand

Sydøstjyllands Politi frygter, at den forsvundne Melvin ikke kan tage vare på sig selv

Opdatering klokken 13.05: Politiet oplyser, at Melvin nu er fundet i god behold.

Søndag aften forsvandt 21-årige Melvin fra Korning vest for Horsens. Nu beder Sydøstjyllands Politi om hjælp til at finde den 21-årige.

Sydøstjyllands Politi skriver på Twitter, at Melvin formodentlig befinder sig i Horsens.

'Melvin er ikke mentalt alderssvarende, og vi frygter for, at han ikke er i stand til at tage vare på sig selv,' skriver politiet.

Han er muligvis kørende på sin blå og gule mountainbike.

Han er 165 centimeter høj og spinkel af bygning. Det er uvist, hvilken påklædning han var iført, da han forsvandt.

Hvis du ved, hvor den unge mand befinder sig, eller hvis du har set ham, beder politiet om, at du ringer 114.