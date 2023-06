Politiet efterlyser vidner efter drabsforsøg

Natten til lørdag blev to mænd overfaldet på Langenæs Allé i Aarhus, og overfaldet efterforskes nu som drabsforsøg.

De to mænd var først blevet påkørt af en bil, og den ene af de to mænd pådrog sig så alvorlige skader, at han i en periode var i kritisk tilstand. Han meldes nu udenfor livsfare.

Den anden pådrog så ikke-livstruende skader i forbindelse med overfalder, der nu efterforskes som et drabsforsøg.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi ser med stor alvor på overfaldet og betragter det som et drabsforsøg. Den foreløbige efterforskning har vist, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø i Aarhus, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Han understreger, at almene borgere i Aarhus ikke skal være bekymret for at færdes i bylivet.

Efterlyser vidner

Politiets efterforskning har stået på siden 00.10 natten til lørdag, og via den er de kommet tæt på de formodede gerningsmænd, som de nu kommer med en opfordring til.

- Via vores efterforskning har vi fået en konkret mistanke til de formodede gerningsmænd, og derfor opfordrer vi gerningsmændene til at melde sig selv, siger Anders Uhrskov.

Samtidigt beder politiet borgere om hjælp, der måtte ligge inde med viden om det formodede drabsforsøg.

- Vi ved, at der har været en del mennesker i området omkring Langenæs Allé på gerningstidspunktet som har været på vej hjem fra North Side Festival, og derfor opfordrer vi alle, der måtte have set noget, til at kontakte politiet på 114, oplyser Anders Uhrskov.