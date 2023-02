Politiet efterlyser vigtigt vidne

Nordjyllands Politi efterlyser en kvinde, der 27. januar var impliceret i et færdselsuheld i Aalborg, og som i den forbindelse kan have været et vigtigt vidne i forbindelse med en anden alvorlig sag

Nordjyllands Politi leder med lys og lygte efter en kvinde, der 27. januar 14.52 kom kørende på en sort ladcykel med sort kaleche i Ø-gadekvarteret i Aalborg.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Kvinden, der var iført brun jakke, kørte ad Samsøgade mod Øste Allé, og politiet betegner hende som et 'vigtigt vidne'.

'Vidnet kørte ad Samsøgade i sydlig retning, dvs. mod Østre alle – og idet vidnet kørte forbi Sjællandsgade, kørte en sølvfarvet personbil frem for sin ubetingede vigepligt, hvor der muligvis skete en påkørsel – eller at vidnet faldt af ladcyklen for at undvige,' skriver Nordjyllands Politi.

- Udover at vidnet er forurettet i en sag om overtrædelse af færdselsloven, så er det også vores vurdering, at der er tale om et vigtigt vidne i forbindelse med en anden alvorlig sag, som vi aktuelt efterforsker, lyder det fra politikommissær Kenneth Rodam.

Derfor opfordres kvinden til at henvende sig til politiet på 114.

Det understreges i pressemeddelelsen, at der 'udelukkende er tale om et vidne, der således ingen forbindelse overhovedet har til den aktuelle straffesag, som politiet efterforsker'.