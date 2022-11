Politiet er tirsdag rykket ud til en efterskole i Sorø

Flere patruljer er tirsdag aften rykket til Sorø Gymnastikefterskole

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi overfor TV 2 Øst. Mediet skriver, at nogle af patruljevognene ankom med udrykning.

- Vi undersøger et mistænkeligt forhold på stedet - men vi kan endnu ikke fortælle nærmere, siger vagtchef Lars Westerweel til TV 2 Øst.

Dele af området er blevet undersøgt med politihunde.

Vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi Heidi Grandt Andresen bekræfter omkring klokken 00.30 over for Ritzau, at politiet har 'været derude i forbindelse med en hændelse'.

Hun ønsker ikke for nuværende at uddybe, hvad der er sket.