Politiet fangede to vanvidsbilister i formodet gaderæs

To biler blev torsdag aften beslaglagt i ét hug efter vanvidskørsel på Darupvej i Roskilde af Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet formoder, at der var tale om gaderæs, da de to biler kørte meget tæt.

- Ud over at det bliver dyrt for de to pågældende bilister, har vi også kunnet beslaglægge to biler på en gang.

- Umiddelbart kan jeg ikke huske, at vi før har taget to biler for vanvidskørsel på en gang.

Det fortæller Thomas Kristensen, som er pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Bilerne blev af færdselspolitiet målt til henholdsvis 106 og 110 kilometer i timen i en 50 km/t.-zone.

Fordi de to mænd har kørt over dobbelt så hurtigt, som fartgrænsen tillader, er der tale om vanvidskørsel, og derfor konfiskeredes bilerne, og førerne fik frataget retten til at køre.

Annonce:

- Det kommer der kortvarigt en noget ophidset stemning over, så vi blev nødt til at sende nogle ekstra vogne derned, indtil der faldt ro på situationen igen, siger Thomas Kristensen.

Der er tale om to mænd på 22 og 23 år fra Nordsjælland kørende i hver sin Volvo.

Begge bilejere har protesteret over beslaglæggelsen af bilerne. Så nu er det op til retten at vurdere, om bilerne fortsat skal være beslaglagt.

- Nu kommer vi til at gennemgå bilerne for ulovlige lygter og ulovlig udstødning, mens bilerne er i vores varetægt.

- Så kan de to førere se frem til at blive præsenteret for den endelige sigtelse og den endelige bødestørrelse, når vi er færdige med at gennemgå bilerne, siger Thomas Kristensen.

Vanvidskørsel er hensynsløs og farlig kørsel. Reglerne for, hvornår en bil kan blive beslaglagt af politiet som følge af vanvidskørsel, blev strammet fra marts 2021.

De seneste to år er næsten 2000 køretøjer blevet beslaglagt som følge af vanvidskørsel.