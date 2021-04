Politiet fanger endnu en vanvidsbilist: Bil beslaglagt

En 21-årig mand har fået frataget sin bil og førerret efter at have kørt vanvidskørsel natten til søndag

Natten til søndag stoppede Københavns Politi endnu en vanvidsbilist.

Det oplyser politiet på Twitter.

Episoden fandt sted på Vasbygade, hvor bilens hastighed blev målt til at være 146 km/t. i en 60-zone.

Det var en 21-årig mand, der befandt sig bag rattet på en Volkswagen Polo, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

Den 21-årige fik beslaglagt bilen og fik inddraget sin førerret på stedet.

- Der er ikke mistanke om, at han skulle være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, lyder det fra Michael Andersen.

Også fredag havde politikredsen problemer med vanvidsbilisme. Her beslaglagde Københavns Politi på 24 timer to køretøjer og fratog to personer deres førerret.

Skærpet straf

Straffen for vanvidsbilisme er blevet skærpet som følge af ny lovgivning. Politiet kan nu som udgangspunkt beslaglægge køretøjer på stedet i førstegangstilfælde, hvis de tager nogen i at køre vanvidskørsel.

Desuden er straffen for uagtsomt manddrab forbundet med vanvidsbilisme forhøjet 150 procent, mens straffen for uagtsom legemsbeskadigelse forhøjes med 100 procent.

Vanvidskørsel defineres blandt andet som kørsel med hastigheder over det dobbelte af det tilladte, kørsel med mere end 200 km/t. eller kørsel med en promille over to.

