Politiet finder 500 kilo hash

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag formiddag ransaget to sjællandske adresser og fundet 500 kilo hash i en koordineret aktion.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

Aktionen har ført til anholdelser af seks mænd og en kvinde i alderen 27 til 67 år.

- De anholdte er sigtet for i fællesskab at have indsmuglet og videredistribueret store mængder hash i perioden fra januar til august 2023, lyder det i meddelelsen.

Onsdag klokken 09 fremstilles de i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre. Derfor kan politiet ikke oplyse yderligere om sagen nu.

NSK er en landsdækkende specialenhed i dansk politi.

Enheden håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om eksempelvis økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet.

De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for organiseret hvidvask, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling, skriver NSK om sig selv.

