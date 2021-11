Politiet fjerner 'Minkdræber'-skilt

Samme dag som statsminister Mette Frederiksen er på charmeoffensiv med røde roser i Nordjylland, herunder Hjørring, har en patrulje fra Nordjyllands Politi pillet to skilte med teksten 'Minkdræber' og 'lev med det' ned fra motorvejsbroen ved Hjørring Syd.

Og med Tibet-sagen in mente, hvor Københavns Politi fjernede demonstranters tibetanske flag under den kinesiske præsidents besøg i hovedstaden, tager Nordjyllands Politi ingen chancer i forhold til at komme en eventuel kritik i forkøbet om, at politiet fjerner politiske budskaber.

Derfor har de udsendt en pressemeddelelse, allerede mens skiltene stadig ligger i patruljevognen, hvor de oplyser, at de er fjernet af sikkerhedsmæssige hensyn.

Skiltene var sat på to træplader i størrelsen cirka 1,5 gange 2 meter, der var 'meget løseligt sammenføjet og hang på den udvendige side af motorvejsbroens rækværk, hvor de var fastgjort med ståltråd'.

Politiinspektør Ole Kristensen, der er sat på som pressens kontaktperson i pressemeddelelsen, siger, at der var en overhængende risiko for, at pladerne i tilfælde af vindstød eller lignende ville kunne rive sig løs og falde direkte ned på motorvejen.

- Derfor var vores patrulje nødt til at nedtage pladerne, siger han.

Måske overforsigtige

På spørgsmålet om, hvorfor det er politiinspektøren, der udtaler sig i en så forholdsvis banal sag om nedtagning af et skilt, siger politiinspektør Ole Kristensen, at han har bagvagten - men også, at de ønsker at tage en eventuel kritik på forkant.

- Der var noget med nogle flag i København, siger han og tilføjer:

- Det er vigtigt at understrege, at det er taget ned af hensyn til sikkerheden. Det er ikke, fordi vi er uenige i et politisk budskab, siger han.

Han konstaterer også:

- Det kan godt være, at vi er lidt for overforsigtige.

Politiinspektøren siger, at det blev overvejet at flytte skiltene til et mere sikkert sted, hvor budskabet stadig ville kunne ses fra motorvejen, men at det ikke var muligt.

Og det har ikke været muligt at lokalisere den eller de personer, som har ophængt skiltet.

- Derfor kunne vi ikke komme i kontakt med dem og tilbyde dem selv at flytte det til et andet og mere sikkert sted.

Hvis ejerne ønsker at få skiltene udleveret, kan de henvende sig til Nordjyllands Politi på telefon 114, som udleverer dem.

- Kan jeg få et billede af skiltet? Så kan vi sikre, at det kan blive vist?

- Det har jeg ikke endnu. Det ligger i patruljebilen på vej til stationen, siger politiinspektør Ole Kristensen og tilføjer, at vi så må vende tilbage senere.