Politiet: Forsvundet kvinde fundet død

Fyns Politi oplyser nu, at 60-årig kvinde, der forsvandt fra søns hjem i Vissenbjerg juleaften, er fundet død i vådområde

Den bosnisk-danske kvinde, der har været efterlyst af politiet i mere end et døgn, er her til formiddag fundet død i et vådområde ved Vissenbjerg.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden forsvandt fra sin yngste søns hjem natten til juledag i en trist sindsstemning, og der var ikke siden livstegn fra hende.

Hun var ifølge sin ældste søn, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, ulykkelig over en forværring i sin indlagte ægtefælles kræftsygdom.

Kvindens forsvinden udløste en større eftersøgning med deltagelse af hundeførere. Familie, venner og bekendte deltog også i eftersøgningen.