Politiet frafalder endnu en sigtelse i FE-sag

En 48-årig tidligere medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er ikke længere sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

Det fortæller hans advokat, David Neutzsky-Wulff, til Døgnrapporten på 24syv.

- Jeg kan bekræfte, at min klient ikke længere er sigtet i sagen, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Med endnu en frafaldet sigtelse er det dermed to ud af de fire de personer, der blev rejst sigtelser mod i december om læk af statshemmeligheder, der nu er renset for mistanke.

Sagen har vakt international opsigt, fordi den også omfatter tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og den hjemsendte FE-chef Lars Findsen.

Regeringen støttede en indstilling om at tiltale Hjort for at afsløre fortrolige oplysninger, men der var ikke flertal i Folketinget for det.

Findsen er fortsat sigtet for ni forhold. Han var varetægtsfængslet i 71 dage, før han blev løsladt 17. februar.

Annonce:

Sigtelsen mod de fire nuværende eller tidligere FE-medarbejdere blev rejst i december 2021.

De er sigtet for at bryde straffelovens paragraf 109 stk. 1. Den kan udløse en straf med fængsel i op til 12 år og har ikke været taget i brug i mere end 40 år.

Den 48-årige mand var varetægtsfængslet i halvanden uge, indtil politiet valgte at løslade ham.

De to personer, der fortsat er sigtede, er ikke varetægtsfængslede.

Det er ikke offentligt kendt, hvorfor det er paragraffen om at lække statshemmeligheder, der er taget i brug.

Flere medier har skrevet, at mistanken kan handle om, at der er sket læk til pressen. Hjort mener, det er, fordi han har fortalt om, at Danmark lader USA tappe et fiberkabel, hvor der sendes international internetdata igennem.

Det har medierne dog tidligere beskrevet, men Hjort har som tidligere forsvarsminister særlig indsigt i sagen og bekræftet det ellers hemmeligholdte samarbejde.

Annonce:

Store dele af sagen er ukendt for offentligheden, da sigtelserne blev læst op bag dobbelt lukkede døre.