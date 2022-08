Politiet: Frank banket med jernrør og pakket ind i plastikposer

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev tæsket med jernrør, før han blev kvalt, pakket ind i plastikposer og gemt af vejen i et skovområde i Gassum.

Det er Østjyllands Politis formodning om, hvad der overgik den 40-årige far til fire fra Randers, som blev dræbt 14. juli i år.

De nyeste detaljer om mordkomplottet, som minimum seks personer ifølge politiet var involveret i, fremgår af en retsbog, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Fem af de seks er varetægtsfængslet og nægter sig alle skyldige i drab.

Den senest fængslede i sagen er en 23-årig mand, som blev fremstillet i grundlovsforhør i torsdags. Han er sigtet for sammen med de øvrige sigtede at have dræbt Frank Jørgensen på en adresse i Nimtofte. Ifølge politiet formentlig ved kvælning, men de nye detaljer, som retsbogen fra grundlovsforhøret af den 23-årige afslører, mere end antyder, at Frank Jørgensen er blevet udsat for forskellige former for vold.

Opdateres...