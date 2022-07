Politiet fulgte blodspor

At en gerningsmand ligefrem efterlader sig en perlerække af spor, så han kan anholdes kort tid efter, er ikke hverdagskost for ordenmagten.

Ikke desto mindre var det virkelighed tidligt i morges klokken 4.02 , da en patrulje i Aarhus rykkede ud til en restaurant i Havnegade.

Indehaverne havde kontaktet politiet, fordi de på deres video-overvågning fra stedet havde set, at en ubuden gæst gik rundt derinde.



Da betjentene kom frem, opdagede de, at et vindue var knust, og at nogen havde brudt et kasseapparat op.

Personen var dog ikke at se, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Til gengæld, oplyser politiet, havde han efterladt et spor af blodpletter og uden for restauranten lå nogle få hundrede kroner i mønter, som han havde tabt.



Politipatruljen fulgte nu efter blodpletterne hen ad gaden. Sporene førte til en port ind til en baggård, og det viste sig, at en 34-årig mand sad bag porten og gemte sig.

Han indrømmede overfor patruljen, at han havde begået indbruddet, og at han havde skåret sig i hånden, da han knuste vinduet.



Den 34-årige blev sigtet for indbrud. Der var umiddelbart ikke stjålet andet end de mønter, der blev fundet på jorden.

Politiet skriver i døgnrapporten, at tyven ikke kom alvorligt til skade under rudeknusningen.