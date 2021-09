Politiet går efter Bendtners Porsche

Torsdag sidder den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner på anklagebænken i Københavns Byret for en række trafikforseelser.

Bliver han fundet skyldig i tilstrækkeligt mange af dem, skal en dommer vurdere, om politiet må konfiskere hans Porsche og sælge den videre på auktion.

Bilen, som anklagemyndigheden vil have konfiskeret, er en Taycan Turbo S, som er Porsches bud på en elektrisk sportsvogn.

Derfor kan der være en god sjat penge til statskassen, hvis en dommer skulle bestemme, at bilen skal konfiskeres - medmindre bilen er købt på et lån, og nogen har pant i den.

For hurtigt og uden kørekort

Bilen kræves konfiskeret på grund af de mange gange, som Nicklas Bendtner er anklaget for at have kørt uden gyldigt kørekort.

Den 9. juni, 19. oktober og 9. november i 2020 har politiet snuppet Bendtner i en personbil uden kørekort. Han har ifølge anklageskriftet desuden kørt for hurtigt to af gangene.

Én af gangene skulle han have kørt mere end 30 procent over hastighedsgrænsen. Det er normalt nok til at få et klip i kørekortet.

Det er en Porsche Taycan Turbo S som den på billedet, som Bendtner kan stå til at miste torsdag. Arkivfoto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

Stoppet to gange på to uger

Porschen erhvervede den tidligere fodboldspiller sig dog ikke før 11. december 2020. Det viser nummerpladeregistret.

Allerede halvanden måned efter købet var den dog tilsyneladende igen gal med færdslen.

Ifølge anklageskriftet snuppede politiet Bendtner uden kørekort, mens han kørte rundt i sin Taycan i Rødbyhavn om eftermiddagen den 29. januar.

Og godt to uger senere - den 11. februar - stoppede politiet igen Bendtner uden kørekort - denne gang på Amagermotorvejen.

Har haft britisk kørekort

Hvis Københavns Byret finder ham skyldig i mindst tre af tilfældene, kan bilen blive konfiskeret.

Ifølge Nicklas Bendtners advokat, Anja Velbæk Mouridsen, har fodboldspilleren kørt med et gyldigt britisk kørekort.

- Nicklas har et britisk kørekort, der er gyldigt. Spørgsmålet er så, om det kan anvendes i Danmark ud fra et princip om gensidig anerkendelse, sagde hun til TV 2 i april.

Under rubrikken 'Afsløring: Kørte uden kørekort på tv' fortalte Ekstra Bladet i februar, at Bendtners kørsel uden kørekort var dokumenteret flere gange i to forskellige tv-programmer.