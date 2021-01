Politiet gav hjertemassage efter 'knubs'

Under en anholdelse af en psykisk syg mand i Aalborg tidligt søndag morgen måtte politiet give førstehjælp. De fastholder dog, at manden 'blot fik nogle knubs'

I en video, som florerer på nettet søndag, kan man se politiet give hjertemassage under anholdelsen af en 37-årig psykisk syg mand.

Nordjyllands Politi fastholder dog i en pressemeddelelse, at manden 'blot har fået nogle knubs, men ikke ellers kom til skade'.

Det er på trods af, at manden på et tidspunkt under anholdelsen virkede ukontaktbar, og at betjentene derfor straks gav førstehjælp og tilkaldte en ambulance, oplyses det i pressemeddelelsen.

Manden er blevet tilset på skadestuen og er nu indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Angreb politiet

Klokken 7 søndag morgen på Vesterbro i Aalborg blev en betjent ifølge Nordjyllands Politi angrebet af den psykisk syge mand, som gav ham et knytnæveslag i ansigtet.

'Betjenten står alene uden for bilen, mens hans kollega sidder inde i bilen. Betjenten ser så pludselig denne 37-årige mand, som går ude på vejen og har direkte kurs mod betjenten. Da manden kommer tæt på betjenten, beder betjenten ham om at holde sig væk, men den 37-årige mand går direkte hen til betjenten og slår ham med knytnæveslag i ansigtet,' siger politiinspektør Claus Danø i pressemeddelelsen.

Politiet var til stede for at undersøge en bil, der havde forbindelse til et knivstikkeri tidligere på morgenen søndag. De understreger i pressemeddelelsen, at den psykisk syge mand ikke har nogen forbindelse til knivstikkeriet.

DUP orienteret

Nordjyllands Politi oplyser ligeledes i pressemeddelelsen, at man har orienteret Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om sagen.

'Det gør vi, fordi vi ønsker at orientere dem, så de har mulighed for at vurdere sagen. Det er helt normal procedure. Vores egen umiddelbare vurdering er, at betjentene har handlet i overensstemmelse med reglerne og i øvrigt gjorde, hvad der desværre var nødvendigt,' udtaler politiinspektør Claus Danø i pressemeddelelsen, som Ekstra Bladet efterfølgende har talt med:

- Hvordan ender han med at være livløs og have brug for førstehjælp, hvis han kun har fået 'knubs' under anholdelsen?

- De bakser jo med ham, og pludselig bliver han så slap. Om det er noget, han gør bevidst, eller han bliver bevidstløs eller hvad... Det ved man ikke på nuværende tidspunkt.

- De bliver bange for, at han har fået hjertestop, og så begynder de at vende ham om og tjekke ham. og de giver ham et par stød, og så kommer han til sig selv eller vågner op, det ved jeg ikke. Så får vi en ambulance ud, og han bliver tilset, og der er ikke noget. Heller ikke på skadestuen, og så bliver han overflyttet til psykiatrisk.

- Vi er ikke af den formodning, at han har haft hjertestop.

- Hvad er hans tilstand nu?

- Han er frisk og er på psykiatrisk nu, og han har kun knubs, som jeg udtaler.

- I skriver, at der efter jeres opfattelse er blevet handlet korrekt i sagen. Hvis det viser sig, at manden fik hjertestop, vil I så fastholde den udmelding?

- Det kan jeg ikke være dommer over på nuværende tidspunkt. De gør det, de finder nødvendigt i den situation, de er i, og bruger den fornødne magt til at pacificere ham.

- Man kan altid komme bagefter og sige, at man kunne have gjort tingene anderledes. Men det har jeg ikke nogen kommentarer til på nuværende tidspunkt. Vi vurderer, at det er gjort inden for rammerne, og de har gjort det, der var absolut nødvendigt. Det var jo en farlig mand, de havde med at gøre, som ikke bare lod sig overgive, siger politiinspektør Claus Danø til Ekstra Bladet.