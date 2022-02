Politiet: Gerningssted sat i flammer

Københavns Vestegns Politi efterforsker en brand i den frisørsalon i Rødovre, som i starten af december endte som et gerningssted, da en person blev dræbt og to skåret.

Om der er sammenhæng mellem skudepisoden i december og branden i nat, er ikke fastlagt, men indgår i efterforskningen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu er brandteknikere ved frisørsalonen, og at der afsøges for spor. Hele vinduespartiet ligger smadret på gaden, og det ser ud, som om det nærmest er blevet blæst ud.

Klokken 2.58 modtog Københavns Vestegns Politi anmeldelsen om branden, og man fik hurtigt kontrol over flammerne. Ingen personer er kommet noget til ved branden. Brandårsagen er ikke endeligt fastlagt, men efterforskes som påsat.

- Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december. Om det faktisk forholder sig sådan, er det dog for tidligt at sige. Vi kigger således i mange retninger, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Overfor Ekstra Bladet siger han, at der har været en vis trykpåvirkning under branden, men om det er opstået i forbindelse med selve den formodede ildspåsættelse, eller om der har været noget på stedet i forvejen, gas eller andre installationer, som har påvirket branden i den retning vides ikke.

- Det skal de brandtekniske undersøgelser vise, siger han.

Der er tale om den samme frisørsalon, hvor en 17-årig bulgarsk statsborger blev skuddræbt 3. december sidste år. Den 17-årige arbejdede som frisør i salonen.

Ved skyderiet sidste år blev den 28-årige indehaver af salonen hårdt kvæstet, og en 15-årig dreng, der var kunde i salonen, blev skudt i hånden.

Hvorvidt branden har nogen forbindelse til skyderiet, kan politiet ikke sige noget om endnu.

Læs meget mere om skyderiet i salonen her.

Drabet menes at være en del af en konflikt mellem NNV og et kriminelt netværk med udspring i Söderkulla uden for Malmø.

Ekstra Bladet har lavet et overblik over de mange skyderier, der har været i hovedstadsområdet den seneste tid. Læs mere her (+)

Efterlyser vidner

I forbindelse med branden er der set to mørkklædte mænd nær gerningsstedet, som efterfølgende kørte derfra i en mørk bil. Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, der har set noget i den forbindelse.



Den mobile politistation har været nær brandstedet hele morgenen. Her kan borgerne tale med vores lokalbetjente, hvis de har set noget i forbindelse med branden, eller hvis de blot gerne vil tale med en politimand. Efter planen er den mobile politistation i Islev indtil i eftermiddag.



Ud over via den mobile politistation kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 43 86 14 48.