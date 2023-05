Politiet gjorde fund i underbukser

En 20-årig mand endte med flere sigtelser, da han tirsdag kl. 17.50 blev standset af en patrulje på Grenåvej i Risskov ved Aarhus.

Den 20-årige virkede påvirket af narkotika, så han blev anholdt og sigtet for narkokørsel.

Herefter bilen blev ransaget, og både han og en 20-årig mand på passagersædet blev visiteret.

Det viste sig her, at begge mænd havde gemt ulovlige stoffer i underbukserne.

Passageren havde gemt en mindre mængde hash, som han blev sigtet for at besidde, mens den 20-årige fører af bilen både havde hash og nogle tramadol-piller liggende i underbukserne.

Ud over sigtelserne for narkokørsel og besiddelse af euforiserende stoffer nåede den 20-årige fører også at få en sigtelse for fornærmelig tiltale mod en politi-tjenestemand, da han råbte nogle skældsord efter den ene betjent under anholdelsen.

