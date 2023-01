Politiet har anholdt bedstemor og mor til bortført baby

En bedstemor, en bedstefar og moren til det barn, der lørdag forsvandt fra fødegangen på Slagelse Sygehus, fremstilles i grundlovsforhør søndag.

Det oplyser Jakob Jensen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

De tre personer er alle i politiets varetægt og sigtet for at have fjernet eller bidraget til at fjerne barnet, som de ikke havde myndighed over, fortæller vagtchefen.

Jakob Jensen fortæller, at barnets mor og bedstemoren, der er født i 1964, blev anholdt på hospitalet. Bedstefaren blev anholdt lørdag i Ringsted.

Moren er født i 1992.

Barnet blev fundet i god behold lørdag aften, oplyste politiet klokken 21.45, efter at det have været meldt savnet siden klokken 18.10.

Årsagen til, at barnet blev taget, var formentlig, at det skulle tvangsfjernes ved fødslen, har politiet tidligere oplyst.

Af samme grund var de sociale myndigheder med på hospitalet, og det er dem, der kontaktede politiet, da de opdagede, at barnet var væk.

Politiet efterlyste i forbindelse med sagen den 60-årige bedstefar, som senere blev anholdt.

Ifølge politiet havde vidner set den 60-årige gå fra fødeafdelingen på hospitalet med det nyfødte barn 'pakket ind i en dyne'.

Politikredsen har samarbejdet med politi på hele Sjælland for at finde manden og barnet. De blev til sidst fundet med hjælp fra tip, som politiet modtog fra borgere.