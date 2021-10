Politiet har beslaglagt 510 køretøjer i sager om vanvidskørsel

Det er nu seks måneder siden, at reglerne om vanvidskørsel trådte i kraft.

Og skulle antallet af sigtelser også ende med at føre til straf, har politiet fået fat på en del såkaldte vanvidstrafikanter.

Politiet har efter et halvt år beslaglagt 510 køretøjer og rejst 623 sigtelser fordelt på 586 sager om vanvidskørsel.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet, som Justitsministeriet har offentliggjort.

Beslaglæggelserne er sket mellem 31. marts og 20. september. I nogle af sagerne er der oprettet flere sigtelser på samme person, mens der også er sager, hvor køretøjet er beslaglagt, men hvor føreren ikke er fundet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er meget tilfreds med, at de nye regler har resulteret i beslaglæggelser, udtaler han i en skriftlig kommentar.

- Politiet har beslaglagt næsten tre køretøjer om dagen, siden de nye regler mod vanvidsbilisme trådte i kraft for et halvt år siden.

- De nye styrkede tiltag mod vanvidskørsel har i den grad virket og været nødvendige for at sætte hårdt ind over for dem, der bringer andre menneskers liv i fare med deres vanvittige kørsel, udtaler Nick Hækkerup.

Med de nye regler kan politiet konfiskere køretøjerne - også selv om det ejes af en anden end føreren. Rigspolitiet har dog ikke haft mulighed for at oplyse, hvor mange af beslaglagte køretøjer der er ejet af en anden end føreren.

Men i juni viste en opgørelse, at der på det tidspunkt var beslaglagt 428 køretøjer, der er ejet af en anden end føreren.

Vanvidskørsel dækker retligt over en række forseelser i trafikken.

Det omfatter kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 kilometer i timen, spritkørsel med en promille på over 2,00, særlig hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

De nye regler skærper en række straffe. For eksempel er straffen blevet skærpet fra bøde til fængsel ved de groveste hastighedsforseelser.

Vanvidskørsel er den betegnelse, som regeringens lovpakke, der blev stemt igennem af et bredt politisk flertal, benytter sig af.

Lovpakken har titlen 'Vanvidskørsel skal stoppes – 9 tiltag for tryghed på de danske veje'.

De nye regler trådte i kraft 31. marts i år.