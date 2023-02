Politiet: Har du set denne mand?

Politiet søger vidner til et et røveri mod Coop 365 i Vejle

Politiet efterlyser vidner efter et røveri begået torsdag klokken 18.45 mod mod Coop 365 på Enghavevej i Vejle.

Her truede gerningsmanden sig til kontanter fra to kasser i butikken. Samme fremgangsmåde blev benyttet ved et andet røveri mod samme butik 31. januar 2023, og politiet har derfor mistanke om, at der er tale om samme gerningsmand.

Efter røveriet torsdag aften flygtede gerningsmanden til fods over parkeringspladsen i retning mod Bryggen.

Manden beskrives som lys i huden og ca. 190 centimeter høj. Han var under røveriet iført sort tøj og havde en hætte trukket op over hovedet og var maskeret med en halsedisse, der var trukket op til øjnene.



Hvis du var vidne til selve røveriet, har set noget inden eller efter, eller har andre oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde frem til gerningsmanden, bedes du kontakte Sydøstjyllands Politi på 114.