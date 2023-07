Politiet har fokus på sprit- og narkokørsel de kommende uger

Politiet vil i de kommende uger have fokus på spiritus- og narkokørsel landet over.

Indsatsen vil variere fra politikreds til politikreds og kan eksempelvis være i nærheden af en strand, i sommerhuskvarterer eller ved begivenheder, hvor politiet forventer, at der bliver drukket alkohol.

Også søndag kan flere bilister forvente at skulle blæse i et alkometer, da politiet vil kontrollere, om folk kører med alkohol i blodet fra festligheder dagen før.

Politiet er på stikkerne, fordi der i løbet af sommeren er mange sociale begivenheder, hvor der bliver indtaget alkohol, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation, siger i pressemeddelelsen, at spritkørsel er noget, som 'markant flere danskere tager afstand fra'.

- Men til trods herfor er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre.

- Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket, siger han.

I hver femte trafikulykke med dødelig udgang er der en spirituspåvirket trafikant. Langt de fleste spiritusulykker sker i nattetimerne i weekenden. De fleste af dem, der dør i en spiritusulykke, er den påvirkede trafikant selv.

Fra 2017 til 2021 mistede 163 personer livet i en ulykke, hvor en trafikant var påvirket af alkohol. Der sker flest spritulykker med personskade i juni og i juli.

I juni sidste år blev 635 personer sigtet for spritkørsel og 724 for narkokørsel.

Det øgede fokus på kørsel i påvirket tilstand begynder mandag og slutter søndag 6. august.