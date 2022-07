Politiet: Har talt med 800 vidner

Københavns Politi har talt med cirka 800 vidner efter skyderiet i Field's i søndags.

Det oplyser politiet på Twitter.

Politiet understreger dog, at de fortsat gerne vil tale med alle, der har selv de mest 'sparsomme informationer'.

- Har du været i eller ved Field's og har set noget, men har du endnu ikke været i kontakt med os, så ring på 114, lyder det fra politiet.

Tre personer, to 17-årige og en 46-årig mand blev dræbt, da en mand affyrede en riffel mod folk flere steder i centret.

Syv blev direkte såret af skud, heraf fire alvorligt. En række andre fik strejfskud, eller de fik skrammer i forbindelse med evakueringen af centret.

En 22-årig mand blev anholdt udenfor centret umiddelbart efter og sigtet for drab og drabsforsøg. Han er fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, så straks plads haves, meddelte dommeren efter grundlovsforhøret i tirsdags.

Hvad han selv har forklaret, hvis han har forklaret noget, er uvist, da anklageren ønskede at lukke dørene for offentligheden, efter at sigtelsen var blevet læst op.

Politiet skal fortsat klarlægge hele hændelsesforløbet i centret.

Gennemgår video-overvågning

Udover vidneforklaringer vil politiet også gennemgå centrets overvågningskameraer.

Under et pressemøde med politiinspektør Dannie Rise forleden sagde han, at det ikke var utænkeligt, at begivenhederne var blevet fanget af overvågningskameraer i Field's.

- Det håber vi, sagde han, fordi video-overvågningen dermed kan indgå i efterforskningen.

Myndighederne vil også kulegrave hvilken forbindelse den anholdte har haft til det psykiatriske system og hvilken behandling han eventuelt har fået.

Den 22-åriges adfærd på nogle sociale medier forud for skyderiet har vakt opsigt.

Det samme har de ting, han har sagt eller råbt i centret, mens han skød på folk.

Læs om en 13-årig dreng, som måtte råbe til riffelmanden 'Jo, jeg er ægte'.